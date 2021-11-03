شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات ثقة من كارتيرون للاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسات تحفيز للاعبين ، وذلك استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري.

وتحدث كارتيرون مع اللاعبين عن كيفية التخلص من إضاعة الفرص السهلة، وطالبهم بعدم التفكير في أي أمور خارج الملعب تؤثر علي مستواهم ، وتحقيق الفوز فى مباراة الأهلي المقبلة ببطولة الدورى.

في نفس السياق يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك امالا كبيرة علي الثنائي محمود علاء ومحمود الونش في دفاع الزمالك، في مباراة القمة المقبلة والمقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة في الدورى.

كارتيرون تحدث مع معاونيه حول ارتفاع مستوي محمود علاء وعودته لمستواه الطبيعي، بالإضافة لثبات مستوي الونش في المباريات الأخيرة، وهو ما يجعله يعقد عليهما امالا كبيرة ويثق في قدرتهما علي إيقاف خطورة مهاجمي الأهلي.

وأشاد كارتيرون بالمستوي الذي يقدمه الثنائي في المباريات الأخيرة، مؤكدا انه يطمئن لوجود الثنائي معا خاصة ان مباراة القمة لها حسابات مختلفة وتحتاج للاعبين اكثر خبرة بالإضافة للمستوي المتميز.

في سياق مختلف قرر كارتيرون الدخول في معسكر مغلق اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورى.

ويدخل كارتيرون المعسكر قبل المباراة بـ 48 ساعة وفقًا لعادته في المباريات الأخيرة لضمان تركيز اللاعبين والدخول في أجواء المباراة مبكرًا، خاصة ان مباراة القمة المقبلة تعتبر اول اختبار حقيقي في الموسم بالنسبة لفريق الزمالك.