مكافحة المنشطات تعلن إيقاف بامبو 4 أشهر (مستندات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بيانا رسميا، اليوم الأربعاء، أعلنت خلاله إيقاف أحمد سعيد يوسف الشهير بـ "كريم بامبو" لاعب نادي البنك الأهلي، أربعة أشهر لانتهاكه قواعد مكافحة المنشطات.

وكان كريم حسن شحاته مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، قد أعلن قبل أيام، إيقاف كريم بامبو مهاجم الفريق بسبب تناول مادة محظورة.

وكان مصدر بنادي البنك الأهلي، قد أكد لمصراوي–قبل أيام-، تلقى خطابا يفيد بإيقاف اللاعب 4 أشهر.

وبحسب البيان الصادر عن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، فقد تم سحب عينة من اللاعب يوم 27 يونيو الماضي، وجاءت نتيجة العينة إيجابية لمادة سيبوترامين، وهي مادة منبهة محددة طبقا لقائمة المحظورات 2021 وتعتبر محظورة داخل المنافسة فقط.

وأضافت المنظمة أنه بعد مراجعة الحالة بالكامل، قررت لجنة الاستماع والعقوبات أن الدواء الذي استخدمه اللاعب تحت إشراف طبيب الفريق كان يستخدم بصورة غير متعمدة ولم يستخدم لزيادة الأداء البدني.

وبناء عليه تم إيقاف اللاعب أربعة أشهر تبدأ من الخامس من شهر سبتمبر 2021.