مصدر يوضح لمصراوي.. كيف يستعد الشناوي للحاق بلقاء القمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، استعدادات محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، للحاق بمباراة القمة أمام الزمالك بالدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي ليحل ضيفا على الزمالك في الخامس من شهر نوفمبر الجاري (الجمعة المقبل) ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية وصل إلى 3 سم، خلال مشاركته رفقة منتخب مصر أمام ليبيا في مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "بنسبة تتخطى الـ98% سيلحق الشناوي بمباراة القمة المقبلة ضد الزمالك".

وتابع: "بعد إصابته أمام ليبيا، الجهاز الطبي للفريق وضع برنامجا خاصا للشناوي من أجل التعافي من المزق".

وواصل: "مكان المزق كان صعبا لأنه قريب من الأوتار، لذلك كان يجب التعامل مع الحارس بحذر".

وأكمل: "حصل الشناوي على حقن بلازما، وخضع بعدها للعلاج الطبيعي لمدة بين 12-14 يوما، ثم خاض مرحلة تأهيل في صالة الجيمانزيوم لمدة 5 أيام لتقوية العضلة المصابة وباقي العضلات قبل التعامل مع الكرة".

وأوضح: "في مرحلة التعامل مع الكرة، ظل يواصل البرنامج التأهيلي شيئا فشيئا، قبل التواجد في التدريبات الجماعية مع ميشيل يانكون مدرب الحراس".

كما تحدث المصدر عن إصرار الشناوي على التعافي السريع من الإصابة، وقال: "الشناوي لاعب جيد وينفذ التعليمات على أكمل وجه، إصراره على التعافي وذكاؤه في التعامل مع إصابته كانا علامة فارقة في مرحلة التأهيل".

وأتم: "الشناوي يعشق التمرين (لو بنص رجل هيتمرن)، هو لاعب يعلم جيدا كيف يتعامل مع جسده، ويضع لنفسه أهدافا يسعى لتحقيقها".