الإسماعيلي يصدر قرارا استئنائيا بخصوص مشجعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أصدر نادي الإسماعيلي قرارا بفتح صفحة جديدة مع مشجعي "الدراويش"، بعد انتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة يحيى الكومي.

وفاز يحيي الكومي قبل يومين برئاسة نادي الإسماعيلي لمدة 4 سنوات مقبلة، ليتولى المنصب خلفا للرئيس السابق إبراهيم عثمان.

ونشر الإسماعيلي بيانا رسميا قال فيه إن مجلس الإدارة قرر فتح صفحة جديدة مع جماهير النادي في كل مكان، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، ما ترتب عليه فك الحظر عن المشجعين الذين تم حظرهم بسبب الهجوم على مجالس الإدارات السابقة.

وأضاف النادي في بيانه: "يطالب مجلس الإدارة جماهير النادي العظيمة في كل مكان بعدم التجاوز مرة أخرى تجاه أي فرد سواء من مجالس إدارات سابقة أو المجلس المنتخب الجديد، لإظهار الرقي الذي تشتهر به جماهير النادي الإسماعيلي في كل مكان".

جدير بالذكر أن الإسماعيلي فشل في جمع أي نقطة من أول جولتين بالنسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز، بعد خسارته أمام الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ليحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

ويستعد "الدراويش" حاليا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري، مساء الخميس.