إيهاب جلال يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشف نادي بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، التي شهدت استمرار غياب ناصر منسي للمباراة الثانية على التوالي، والرابعة هذا الموسم.

وغاب ناصر منسي بقرار فني عن مواجهتي بيراميدز ضد عزام التنزاني في الكونفدرالية الأفريقية، وشارك بديلا ضد مصر المقاصة في الجولة الأولى من الدوري المصري، قبل أن يتم استبعاده مجددا في الجولة الثانية أمام فاركو.

كذلك تشهد القائمة التي أعلنها إيهاب جلال، مدرب بيراميدز، غياب أحمد أيمن منصور بقرار فني، وإسلام عيسى وفخر الدين بن يوسف للإصابة.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز مع ضيفه الاتحاد مساء الخميس في الثامنة مساء على ملعب الدفاع الجوي.

وجاءت قائمة بيراميدز المكونة من 22 لاعبا لمواجهة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - حسين السيد - أحمد فتحي.

خط الوسط: أحمد توفيق - نبيل عماد "دونجا" - عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.