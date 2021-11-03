مدرب ارسنال السابق يرفض تدريب نيوكاسل يونايتد ويقرر الاستمرار مع بطل الدوري الأوروبي

أوناي إيمري مدرب نادي فياريال - صور Reu

أصدر مدرب أرسنال الإنجليزي السابق “أوناي إيمري”، بيانًا قال فيه إنه لن يترك بطل الدوري الأوروبي 2021 فياريال، ليصبح مديرًا فنيًا لنيوكاسل يونايتد خلفًا لستيف بروس، على الرغم من إجراء محادثات مع النادي الذي بات في ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأجرى مدرب باريس سان جيرمان السابق محادثات مع الملاك الجدد لنيوكاسل في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه تحفظ على الانضمام إلى النادي على الرغم من كونه الخيار الأول ليحل محل ستيف بروس.

وقال إيمري في بيان صدر على حساب فياريال على تويتر: “رغم كل الضوضاء التي حدثت أمس في بلد آخر، كان هناك داخل النادي شفافية وولاء مع عائلة رويج، وهذا هو الأهم بالنسبة لي.”

واضاف المدرب الاسباني “بصراحة، أنا ممتن للاهتمام الذي أبداه نادٍ عظيم، لكنني أيضًا ممتن أكثر للبقاء هنا، وقد أبلغت “فرناندو رويج” (رئيس فياريال) بقراري بالرغبة في الاستمرار كجزء من هذا المشروع والالتزام والاحترام الذي تلقيته من النادي واللاعبين ”

وختم بيان يوناي إيمري بالقول “أريد أيضًا أن أعبر عن امتناني للحب والدعم الذي أظهرته لي دائمًا. هذا الأحد لدينا مباراة مهمة للغاية وآمل أن نتمكن معًا من تحقيق الفوز، وسنراكم في ملعب سيراميكا”.

وكان إيمري في حديثه للصحفيين بعد قيادة فياريال للفوز 0/2 على يونج بويز في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، قد أكد أن هناك “اهتمام” من نيوكاسل، حيث قال: “كان هناك اهتمام من نيوكاسل، هذا كل شيء.”

وتابع “لا يوجد عرض حتى الآن، والذي يجب أن يكون لي وللنادي. لا يوجد شيء آخر. قبل أن أقول نعم أو لا، سأتحدث إلى النادي.”