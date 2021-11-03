مشاهدة مباراة الرائد والطائي بث مباشر يلا شوت الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الرائد والطائي في الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”، في أحدى مباريات اليوم الاربعاء 3 نوفمبر 2021.

يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة مباراة الرائد وضيفه الطائي في افتتاح الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري السعودي للمحترفين 2021-2022.

يدخل رائد التحدي المباراة منتشياً بالفوز في الجولة الماضية على حساب الباطن بعد ان تعرض لثلاث هزائم متتالية في المسابقة، وسيبحث اليوم الى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي والرابع له هذا الموسم.

ويحتل الرائد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 نقطة، جمعهم من أربع انتصارات، وتعادلين، وتعرض الفريق لأربع هزائم، وسجل لاعبوه 14 هدف، واستقبلت شباكه 15 هدفا.

في المقابل يدخل فارس الشمال اللقاء بمعنويات منخفضة بعدما تعرض لثلاث هزائم متتالية في المسابقة، امام أبها والاهلي وأخيراً الشباب، وسيسعي اليوم الى استعاد نغمة الانتصارات من أجل الابتعاد عن مناطق الهبوط.

ويتواجد الطائي في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط، حصدهم من فوزين، وتعادل وحيد، بينما تعرض الفريق الملقب بصائد الكبار الى 6 هزائم.

تنطلق صافرة بداية مباراة الرائد والطائي في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الرائد والطائي في الدوري السعودي للمحترفين على قناة 5 SSC الرياضية، ويتولى مهمة التعليق على اللقاء المعلق “محمد الخامسي”.