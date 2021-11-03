مشاهدة مباراة الريان والغرافة بث مباشر يلا شوت الدوري القطري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الريان والغرافة في الجولة التاسعة من الدوري القطري “دوري نجوم قطر”، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 2 نوفمبر 2021.

يستقبل الريان نظيره الغرافة على ستاد أحمد بن علي المونديالي، في أفتتاح الجولة التاسعة من الدوري القطري 2021-2022، وسيسعي الفريقان الى تعويض الخسارة بالجولة الماضية.

يدخل الغرافة مباراة اليوم في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 12 نقطة، ويسعى لاعبي الغرافة الى الفوز في المباراة وتعويض تعثر الفريق في الجولة الماضية، وذلك عندما خسر بهدف نظيف امام الوكرة.

على الجانب الآخر يدخل أصحاب الملعب نادي الريان وهو في المركز السادس برصيد 9 نقاط، وسيسعى اليوم ايضا الى الفوز في المباراة وتعويض الخسارة التي تلقاه في الجولة الماضية امام نادي العربي بنتيجة 2-1، وذلك في مباراة شهدت طرد الوافد الجديد النجم الكولومبي خاميس رودريجيز.

تنطلق صافرة بداية مباراة الريان والغرافة في تمام الساعة 16:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت السعودية، 14:15 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “خميس المري”.

وينقل بث مباشر مباراة الريان والغرافة في الدوري القطري على قناة الكأس الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب”، كما ينقل اللقاء على قناة بي إن سبورت المفتوحة.