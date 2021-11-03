مشاهدة مباراة الترجي واتحاد بن قردان بث مباشر يلا شوت الدوري التونسي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الترجي واتحاد بن قردان في الدوري التونسي «الرابطة التونسية المحترفة الأولى»، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 3-11-2021.

يستضيف نادي اتحاد بن قردان نظيره الترجي على ملعب 7 مارس في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالدوري التونسي 2021/2022.

وسيسعى اتحاد بن قردان استغلال عامل الأرض من أجل تحقيق الانتصار الأول له هذا الموسم، بعدما تعادل مع نجم المتلوي في الجولة الثانية، وخسر أمام الصفاقسي في الثالثة، ويمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام نادي حمام الأنف.

في المقابل، يدخل الترجي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد ريمونتادا اللقاء الماضي أمام البنزرتي، وسيبحث عن تحقيق الفوز الثالث تواليًا في الدوري التونسي، بعدما حقق الفوز على الصفاقسي في الجولة الأولى (1-0)، والبنزرتي (1-2)، في الثانية.

ويتواجد الترجي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى وفي رصيده 6 نقاط، ويفصله نقطة واحدة عن المتصدر اتحاد تطاوين الذي لعب 3 مباريات، ويمتلك فريق المكشخة مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام فريق أمل حمام سوسة.

ويدير مباراة الترجي واتحاد بن قردان اليوم، الحكم التونسي «أمير لوصيف»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت تونس، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر الترجي واتحاد بن قردان في الرابطة المحترفة الأولى، على الإذاعة الوطنية التونسية.

الترجي – اتحاد بن قردان

ملعب 7 مارس

الدوري التونسي (المجموعة 1 – الجولة 4)

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تشكيلة الترجي الاساسية اليوم امام اتحاد بن قردان: معز بن شريفية، رائد الفادع، محمد أمين توجاي، محمد علي اليعقوبي، محمد أمين بن حميدة؛ فوسيني كوليبالي، محمد علي بن رمضان، غيلان الشعلالي؛ راشد العرفاوي، علاء الدين المرزوقي، حمدو الهوني.