مشاهدة مباراة شباب الخليل ومؤسسة البيرة بث مباشر يلا شوت الدوري الفلسطيني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة شباب الخليل ومؤسسة البيرة في الدوري الفلسطيني «دوري أوريدو لأندية المحترفين»، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 3-11-2021.

يحل نادي شباب الخليل ضيفًا ثقيلًا على فريق مؤسسة البيرة في ملعب فيصل الحسيني بالقدس، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الفلسطيني 2021/2022.

وشهدت آخر مباراة جمعت الفريقين في الدوري الفلسطيني إثارة كبيرة، حين فاز فريق شباب الخليل بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ18 بالموسم الماضي على ملعب هواري بومدين.

ويدخل شباب الخليل مباراة اليوم بهدف مواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية بالبطولة المحلية، بينما سيسعى نادي مؤسسة البيرة إلى تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم.

وحقق فريق شباب الخليل الفوز على إسلامي قلقيلية (2-0) بالجولة الماضية، ويحتل صدارة ترتيب الدوري الفلسطيني بالعلامة الكاملة 15 نقطة من 5 مباريات.

في المقابل، تعرض نادي مؤسسة البيرة للهزيمة الثالثة هذا الموسم على يد جبل المكبر في الجولة الماضية، ليظل في رصيده نقطتين فقط في المركز الأخير (12)، جمعها من تعادلين.

وتنطلق صافرة بداية مباراة شباب الخليل ومؤسسة البيرة اليوم، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت فلسطين ومصر، 14:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت السعودية.