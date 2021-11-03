تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم امام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.. غياب ميسي

تشكيلة باريس سان جيرمان أمام لايبزيج بدوري أبطال أوروبا - صور Afp

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم امام ريد بول لايبزيج، برسم الجولة 4 من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب ريد بول أرينا، بداية من الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ويدخل النادي الفرنسي مباراة اليوم كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، متقدماً على مان سيتي بفارق نقطة، فيما يقبع النادي الالماني في المركز الاخير برصيد خالي من النقاط.

ويفتقد ماوريسيو بوكيتينو في مباراة اليوم لخدمات مواطنه ليونيل ميسي الذي اصيب في اوتار الركبة، لكنه استعاد خدمات كيليان مبابي الغائب عن مباراة ليل الماضية في الدوري الفرنسي.

ومن المتوقع أن يبدأ باريس سان جيرمان مباراة اليوم بالكوستاريكي كيلور نافاس في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي اشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، ونونو مينديز.

وفي وسط الميدان، يعتمد المدير الفني الارجنتيني على الاسباني أندير هيريرا، بجانب ادريسا جايي، وجورجينيو فينالدوم في مباراة اليوم.

وفي المقدمة، سيبدأ انخيل دي ماريا منذ البداية في مباراة اليوم امام لايبزيج، رفقة كيليان مبابي، ونيمار جونيور في خط الهجوم.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم امام ريد بول لايبزيج في دوري أبطال أوروبا بخطة (4 3 3)

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديز.

خط الوسط: أندير هيريرا، جورجينيو فينالدوم، ادريسا جايي.

خط الهجوم: انخيل دي ماريا، كيليان مبابي، نيمار جونيور.