مشاهدة مباراة شباب الظاهرية ومركز طولكرم بث مباشر يلا شوت الدوري الفلسطيني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة شباب الظاهرية ومركز طولكرم في الدوري الفلسطيني «دوري أوريدو لأندية المحترفين»، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 3-11-2021.

يستقبل فريق مركز طولكرم نظيره شباب الظاهرية على استاد الجامعة الأمريكية، في مباراة هامة ضمن الجولة السادسة بالدوري الفلسطيني 2021/2022.

وسيسعى الفريقان للعودة إلى سكة الانتصارات في البطولة المحلية، حيث تعادل مركز طولكرم مع طوباس بهدفٍ لمثله في الجولة الماضية، كما تعادل شباب الظاهرية مع نادي ثقافي طولكرم ولكن من دون اهداف.

ويتواجد نادي مركز طولكرم في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الفلسطيني برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل مرة واحدة، وخسر في مناسبتين.

في المقابل، يحتل فريق شباب الظاهرية المركز الثالث وفي رصيده 11 نقطة من 5 مباريات، حقق 3 انتصارات، وتعادلين، ولم يتذوق طعم الخسارة.

يذكر أن آخر مباراة جمعت الفريقين في مسابقة الدوري الفلسطيني، تمكن فريق شباب الظاهرية من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بالموسم الماضي ضمن الجولة 22 على استاد الجامعة الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة شباب الظاهرية ومركز طولكرم اليوم، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت فلسطين ومصر، 13:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت السعودية.

شباب الظاهرية 1-0 مركز طولكرم

استاد الجامعة الأمريكية

الدوري الفلسطيني (الجولة 6)

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