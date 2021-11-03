تشكيلة مانشستر سيتي أمام كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا - صور Reu

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة في مباراة اليوم امام كلوب بروج، برسم الجولة 4 من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب الاتحاد، بداية من الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ولا يواجه بيب جوارديولا أي مشاكل إصابات كبيرة – فيران توريس هو لاعب السيتي الوحيد الذي يغيب عن الملاعب في هذا الصدد – ولكن يمكنه اختيار مداورة فريقه في ضوء الهزيمة أمام بالاس، وديربي مانشستر القادم، وحقيقة أن السيتي، سحق بروج 5/1 في بلجيكا الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يبدأ حارس المرمى البرازيلي إيدرسون مورايس منذ البداية في مباراة اليوم، وأمامه الرباعي جواو كانسيلو، ناثان أكي، جون ستونز، و زينتشينكو في مركز الظهير الأيسر.

و في وسط الميدان، يمكن الزج بالبرازيلي فيرناندينيو في مباراة اليوم، بجانب إلكاي جوندوجان و كيفن دي بروين.

وفي المقدمة، سيبدأ رياض محرز الذي سجل هدفين أمام بروج في بلجيكا، لكنه كان بديلاً فقط في آخر مباراتين من الدوري الإنجليزي، بجانب الشاب “كول بالمر”، الذي سجل في مباراة الذهاب، ويمكن أن يستفيد من المداورة، ورحيم سترلينج الذي لا يزال يفتقر إلى أفضل موسم بعد معاناته من أجل إثبات نفسه كلاعب أساسي.

تشكيلة مان سيتي المتوقعة في مباراة اليوم امام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا بخطة (4 1 2 2 1)

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

خط الدفاع: جواو كانسيلو، ناثان أكي، جون ستونز، الكسندر زينتشينكو

خط الوسط: فيرناندينيو، إلكاي جوندوجان، كيفن دي بروين

خط الهجوم: رياض محرز، رحيم سترلينج، كول بالمر.