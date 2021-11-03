تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم امام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا..عودة تياجو وفابينيو

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم امام اتليتكو مدريد الاسباني برسم الجولة 4 من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب أنفيلد روود، بداية من الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يدخل يورجن كلوب مباراة اليوم والعين على تحقيق فوز يضمن التأهل للدور الموالي في صدارة المجموعة، لذلك من المتوقع الدفع بعناصره الاساسية.

ويمكن للمدرب الالماني الاعتماد على لاعبي خط الوسط العائدين من الاصابة “تياجو ألكانتارا”، وفابينيو بعد تأكيد جاهزيتهم للمباراة.

ومع ذلك، لا يزال الدولي الغيني نابي كيتا وجيمس ميلنر (كلاهما في أوتار الركبة) غائبين عن الريدز، مع الشاب هارفي إليوت (اصابة في الكاحل).

وسيبدأ البرازيلي أليسون بيكر في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي الكسندر ارنولد، كوناتي، فيرجل فان ديك، وأندرو روبرتسون.

وفي وسط الميدان، من المتوقع أن يبدأ مدرب ليفربول مباراة اليوم بالثلاثي فابينيو، جوردان هندرسون، وتياجو ألكانتارا.

وفي المقدمة، يعتمد المدير الفني الألماني في مباراة اليوم على الثلاثي ساديو ماني، دييجو جوتا، ومحمد صلاح لقيادة هجوم ليفربول.

تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم امام اتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا بخطة (4 3 3)

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: الكسندر ارنولد، ابراهيما كوناتي، فيرجل فان ديك، اندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: ساديو ماني، دييجو جوتا، محمد صلاح.