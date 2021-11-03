تشكيلة ميلان المتوقعة في مباراة اليوم امام بورتو في دوري أبطال أوروبا.. الفرصة الأخيرة

تشكيلة ميلان أمام بورتو بدوري أبطال أوروبا - صور Afp

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة ميلان المتوقعة في مباراة اليوم امام بورتو البرتغالي برسم الجولة 4 من مجموعات دوري ابطال اوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب سان سيرو، بداية من الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش، 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بترقيت السعودية.

يدخل ستيفانو بيولي مباراة اليوم ولا بديل عن الفوز، في الفرصة الأخيرة للروسونيري في دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يبدأ زلاتان إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء عندما يبحث ميلان عن فوزه الأول في أوروبا هذا الموسم، ليشارك أوليفييه جيرو كأساسي.

ومن المتوقع أن يستريح فرانك كيسي وسيمون كيار ليحل محلهما إسماعيل بن ناصر وأليسيو رومانيولي على الترتيب.

ولم يحقق ميلان أي فوز في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وأكد بيولي أن ديافولو “عند مفترق طرق نهائي” عندما يصل بورتو إلى عاصمة الموضة.

وسيلعب تاتاروسانو في حراسة المرمى في ظل غياب مانيان، مع وجود فيكايو توموري بجوار رومانيولي في قلب الدفاع، ويتوقع ان يبدأ ساندرو تونالي وبناصر في الوسط.

سيبدأ جيرو في الهجوم، بينما يجب أن يعود إبراهيم دياز إلى التشكيلة الأساسية بعد التعافي من فيروس كورونا.

تشكيلة ميلان المتوقعة في مباراة اليوم امام بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا بخطة (4-2-3-1)

حراسة المرمى: تاتاروسانو

خط الدفاع: كالابريا، توموري، رومانيولي، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ساندرو تونالي، اسماعيل بن ناصر؛ سالميكرز، إبراهيم دياز، رفائيل لياو

خط الهجوم: أوليفييه جيرو.