بول سكولز: بول بوجبا سيقوم بنفس الأشياء الغبية في سن الـ 35 عاماً!

بول سكولز لاعب نادي مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق - صور Reu

عبر لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق “بول سكولز” عن خيبة أمله من أداء بول بوجبا في التعادل 2/2 مع أتالانتا الايطالي، حيث قال إن الفرنسي “سيقوم بنفس الأشياء الغبية” في سن 35 عاماً.

وتأخر مان يونايتد مرتين في بيرجامو، لكنه عاد ليحصد نقطة في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث أثبت كريستيانو رونالدو أنه البطل حيث سجل مرة أخرى هدفًا حاسمًا في وقت متأخر لإنقاذ الشياطين الحمر.

ولم يكن عرضًا مميزاً من رجال أولي جونار سولشاير، مع أداء بول بوجبا تحت المجهر بعد عرض غير فعال ضد فريق الدوري الايطالي.

وقال سكولز لـ BT Sport بعد المباراة: “إنه يحتاج إلى شخص يتحدث معه طوال الوقت، شخص هناك يحترمه تمامًا ويتمتع بالخبرة”

وتابع ” إنه لاعب متمرس حقًا، لكنه سيصل إلى 35 عامًا وسيفعل نفس الأشياء الغبية، وهو دحرجة الكرة – والناس يعرفون ذلك.”

وأكمل لاعب خط الوسط السابق “أهم شيء مع اللاعب هو تركيزه – فهو يذهب بعيدا (يشرد) في بعض الأحيان.”

وختم بول سكولز “في يوفنتوس كان ممتازًا وهذا هو سبب تعاقدنا معه، لكنك تنظر إلى [اللاعبين من حوله] – [أندريا] بيرلو، [جورجيو] كيليني، [جيانلويجي] بوفون، مدرب صارم، يخبره دائمًا ماذا سيفعل، هو بحاجة إلى هذا النوع من العلاج حتى يبلغ من العمر 35 عامًا “.