مسؤولون عن برشلونة نحو قطر لمحاولة التعاقد مع تشافي هيرنانديز

توجه مسؤولون عن إدارة نادي برشلونة إلى الدوحة صباح اليوم، حيث يتطلعون لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة تشافي هيرنانديز، وإقناع السد القطري بالتخلي عن المدرب لصالح النادي الكتالوني.

لاعب خط الوسط السابق هو هدفهم الرئيسي ليحل محل رونالد كومان، الذي أقيل الأسبوع الماضي من منصبه، لكن النادي القطري متشبث بمديره الفني.

نال تشافي الاعجاب خلال عامين أو نحو ذلك من تدريب فريق السد القطري، حيث فاز بالعديد من الألقاب كمدرب رئيسي بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا كلاعب في النادي.

أسلوبه في اللعب الذي لا هوادة فيه وفهمه العميق لطريقة برشلونة بعد أن أصبح أسطورة في كامب نو، يجعله الرجل المثالي لرئيس البلوجرانا جوان لابورتا، الذي يريد أن يرى هوية النادي تعود إلى أرض الملعب.

وفي محاولة جديدة للحصول على اتفاق مع السد القطري، سافر المدراء رافا يوستي و ماتيو أليماني من جانب إدارة برشلونة إلى الدوحة.

ووفقًا لموندو ديبورتيفو، فقد انطق الثنائي بالفعل، وذهبوا بدون لابورتا، على الرغم من رغبة السد في التفاوض مع الرئيس نفسه.

ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر المفاوضات في هذه المرحلة، مع رغبة برشلونة اليائسة في تعيين تشافي ورغبة المدرب للعودة إلى كاتالونيا، لتولي مسؤولية النادي الذي يعتبره قريبًا من قلبه.