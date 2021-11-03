تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم امام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم امام شاختار دونيتسك الأوكراني برسم الجولة 4 من مجموعات دوري ابطال اوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب سانتياجو برنابيو، بداية من الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش، 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية.

حقق ريال مدريد فوزاً ساحقاً بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب امام شاختار دونيتسك في أوكرانيا ضمن مباريات الجولة الثالثة، ويهدف إلى تكرار الفوز في مباراة اليوم للاقتراب أكثر من التأهل لدور الـ 16 من البطولة التي يحمل رقمها القياسي كأكثر من حققها على الاطلاق.

ومن المتوقع أن يبدأ كارلو أنشيلوتي بتشكيلة مكونة من أغلب عناصره الأساسية، ويدفع بالبلجيكي تيبو كورتوا في حراسة المرمى، وامامه خط الدفاع الأساسي.

وسيلعب دافيد ألابا بجانب البرازيلي إيدير ميليتاو في محور خط الدفاع، و داني كارفخال على اليمين و فيرلاند ميندي على اليسار.

وفي وسط الميدان، سيدخل مدرب النادي الملكي بالثلاثي كارلوس كاسيميرو، توني كروس، ولوكا مودريتش منذ البداية في مباراة اليوم امام الفريق الأوكراني.

وفي المقدمة، من المتوقع أن يعتمد المدير الفني الايطالي على البلجيكي إيدين هازارد منذ البداية، بجانب فينيسيوس جونيور، وكريم بنزيمة لقيادة هجوم ريال مدريد في مباراة اليوم.

ويستمر غياب جاريث بيل عن صفوف ريال مدريد في مباراة اليوم، بالاضافة إلى ماريانو دياز، داني سيبايوس، وفيدي فالفيردي بسبب الإصابة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم امام شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال، ايدير ميليتاو، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش

خط الهجوم: إيدين هازارد، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة