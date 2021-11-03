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موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم في أبطال أوروبا والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الإنجليزي، الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، نظيره أتلتيكو مدريد، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد آنفيلد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات من 2021-22.

ويلعب ليفربول وأتلتيكو مدريد في المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي تضم إلى جانبهما ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي.

وحقق ليفربول فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى على حساب ميلان في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ثم اكتسح بورتو بنتيجة 5-1 في مباراة الجولة الثانية.

وتمكن الريدز من الفوز في مباراة الجولة الثالثة على أتلتيكو مدريد على ملعبه بنتيجة 3-2.

ويتصدر ليفربول ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني بأربع نقاط، ويليه بورتو بنفس الرصيد، ويتذيل ميلان الترتيب بدون نقاط.

التشكيل المتوقع لليفربول

يغيب عن ليفربول الثلاثي إيليوت وويليامز وكايتا وألكانتارا وفابينيو للإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي..

أليسون
أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد
تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون- جونز- تشامبرلين
ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

القنوات الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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