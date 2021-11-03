بين الثأر وحسم التأهل.. التشكيل المتوقع لقمة ليفربول وأتلتيكو مدريد.. محمد صلاح في مواجهة لويس سواريز

الشارقة - اميمة ياسر -

يحل أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، ضيفاً على فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة على ملعب "أنفيلد"، معقل فريق ليفربول، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة - السعودية، والثانية عشرة ليلاً بتوقيت الإمارات - دبي - أبوظبي، وستذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وسيسعى أتلتيكو مدريد في لقاء الليلة للثأر من ليفربول، وذلك بعد خسارته قبل أسبوعين أمام ضيفه الريدز بنتيجة 3-2 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، معولا على سجل من الانتصارات المهمة التي حققها عبر تاريخه على الأندية الإنجليزية.

ونشر موقع "هو سكورد" العالمي التشكيل المتوقع لقمة الريدز والروخي بلانكوس.

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فان دايك، ماتيب، ألكسندر أرنولد، روبرتسون

خط الوسط: جونز، فابينيو، هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، جوتا

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: سافيتش، خيمينيز، هيرموسو

خط الوسط: كوندوجبيا، كوكي، تريبير، كاراسكو

خط الهجوم: لويس سواريز، أنخيل كوريا، جواو فيليس

يشار إلى أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.