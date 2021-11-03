ميدو يعلّق على إمكانية تدريب الإسماعيلي.. وشرط وحيد للعودة للدراويش

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، على إمكانية توليه مهمة تدريب فريق الإسماعيلي، خلفاً لطلعت يوسف، الذي استقال من منصبه، على خلفية تصريحات يحيى الكومي، رئيس النادي الجديد.

وأعرب ميدو، في تصريحاته له ببرنامج "في التمانيات" على إذاعة "إنرجي"، عن فخره بمطالبة جماهير الإسماعيلي له بتولي تدريب الدراويش.

وقال أحسمد حسام: "تدريب الدراويش شرف لي، وتجربتي السابقة كانت كلها نجاحات وحققت نتائج إعجازية بأقل الإمكانيات، وكل ما تم صرفه كصفقات في الإسماعيلي كان 500 ألف جنيه فقط".

وأضاف نجم توتنهام وروما السابق: "حتى الآن لم يتحدث مع أي مسؤول من الإسماعيلي وكل المفاوضات خلال الساعات الماضية كانت عن طريق محبين للإسماعيلي، وبعض الوسطاء ولكن لو شعرت أن الإدارة تملك مشروعا، وهناك تجهيز لصفقات قوية في يناير، سأوافق على الفور على تدريب الدراويش".

وأمس الثلاثاء، أعلن طلعت يوسف عن استقالته من تدريب فريق الإسماعيلي.

وقال يوسف، في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن"،: "صدمت من تصريحات الكومي، وهنا أقول إن الرحيل عن الإسماعيلي بات مسألة وقت، وأتمنى أن يتم إنهاء التعاقد في أسرع وقت ممكن، صدمت من تصريحات الكومي بعد نجاحه في الانتخابات، فهو لم يكتف بإهانة الجهاز الفني فقط بل أهان اللاعبين أيضا عندما قال إنهم لا يستحقون ارتداء فانلة الإسماعيلي".

يشار إلى أن منديو تولى من قبل تدريب الإسماعيلي خلال 9 مباريات، حقق الفوز خلال 5 مباريات وتعادل مباراة واحدة وخسر 3، وسجل الفريق تحت قيادته 20 هدفا، وتولى أيضا تدريب كلا من الزمالك ووادي دجلة ومصر للمقاصة والوحدة السعودي.