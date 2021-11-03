الزمالك: موعد عودة سيسيه للمباريات يتوقف على "نتائج القياسات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد محمد أسامه رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك، عمل قياسات طبية وعضلية للإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق، صباح اليوم الأربعاء، تمهيدًا للخطوة المقبلة من برنامجه التأهيلي.

وأشار أسامه في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إلى أن هذه القياسات الهدف منها هو تحديد ما وصل إليه اللاعب في برنامجه التأهيلي الموضوع له للتعافي من إصابة الركبة التي يعاني منها.

وأوضح طبيب الزمالك، أن هذه القياسات سيتحدد بناء على نتائجها الخطوة المقبلة في برنامج اللاعب التأهيلي، حيث سيخضع له اللاعب بشكل مستمر لحين التعافي الكامل من إصابته.

واختتم طبيب الزمالك حديثه بالتأكيد على أن موعد عودة اللاعب للمشاركة في المباريات غير محدد حتى الآن، ويتوقف على شفاءه الكامل من الإصابة وهو ما يظهر بناء على نتائج القياسات.