لاعب القطبين السابق يوضح الفارق بين كارتيرون وموسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - يرى محمد عبد الله، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن المارد الأحمر يتسلح بقوة دكة البدلاء في لقاء القمة المرتقب، فيما سيكون هدوء باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض هو نقطة قوته.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والأهلي في الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، في مباراة القمة بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد عبد الله في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1": "بيتسو موسيماني مدرب الأهلي يقدم أداء محيرا، ففي كل مباراة يلعب بطريقة مختلفة، لكن الفريق الأحمر يملك دكة بدلاء قوية للغاية".

وأضاف: "من الصعب أن يتمكن محمد الشناوي حارس الأهلي من اللحاق بمباراة الزمالك بسبب فترة الغياب الطويلة، من ناحية أخرى يقدم علي لطفي مستوى جيد يؤهله لخوض لقاء القمة".

وتابع: "كارتيرون مدرب مميز ويتحلى بالهدوء والثبات في طريقة اللعب، هناك فقط معتادين هما المداورة بين أحمد فتوح ومحمد عبد الشافي، وبين سيف الجزيري وعمر السعيد".

وأتم عبد الله تصريحاته قائلا: "وجود شيكابالا سيكون إضافة قوية للزمالك، الفريق الأبيض سيفقد جزءا من قوته في غيابه".

وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك في مباراة القمة ضد الأهلي، بسبب عدم بت اتحاد الكرة في إلغاء قرار إيقافه.

يذكر أن محمد عبد الله سبق له اللعب في صفوف الأهلي بين عامي 2005 و2007، فيما دافع عن ألوان الزمالك في 2008-2009، و2010.