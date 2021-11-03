نادر السيد يتحدث لـ"الخليج 365" عن.. توقعه للقمة.. وأخطر لاعب في الزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

تحدث نادر السيد نجم الزمالك والأهلي السابق، عن توقعه بشأن مباراة القمة المقبلة والتي ستقام مساء الجمعة المقبل على ملعب "استاد القاهرة" ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري We المصري.

نادر السيد قال في تصريحات عبر "الخليج 365"، إن توقعه بشأن نتيجة مباراة الزمالك والأهلي ستنتهي القمة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب.

في المقابل، يرى حارس الزمالك الأسبق، أن مصدر خطورة الفريق الأبيض هو اللاعب أحمد سيد "زيزو".

وأضاف :"زيزو أخطر لاعب في الزمالك، فهو لاعب مجتهد ويملك حلول فردية مميزة، كما أنه يجيد اللعب الجماعي".

واستطاع "زيزو" أن يسجل هدفين مع الزمالك في بداية الموسم الجديد (2021 - 2022) بواقع هدف في شباك إنبي ثم طلائع الجيش.

أما عن الأهلي، قال :"بيرسي تاو، سيخوض المباراة بأرياحية والسبب في ذلك أنه لا يعلم شيء عن الضغوط في مثل هذه المباريات".

وانتقل بيرسي تاو إلى صفوف الأهلي في الصيف الأخير قادمًا من برايتون الإنجليزي، حيث استطاع الدولي الجنوب أفريقي أن يسجل هدفين كان أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى.

ويمتلك كل من الأهلي والزمالك في رصيدهما ست نقاط بعد الفوز في أول جولتين، إلا أن الفريق الأحمر يتفوق بفارق الأهداف.