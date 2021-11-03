الامارات | محمد صلاح يواجه سواريز.. تعرف إلى موعد قمة ليفربول وأتلتيكو مدريد والتشكيلة المتوقعة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يواجه سواريز.. تعرف إلى موعد قمة ليفربول وأتلتيكو مدريد والتشكيلة المتوقعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه النجم المصري محمد صلاح نظيره الهداف الأوروغوياني لويس سواريز في القمة المرتقبة بين فريقي ليفربول وضيفه أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، (الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات) ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاث انتصارات، بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وكان ليفربول قد فاز على أتلتيكو مدريد 3-2 ذهاباً، وتالياً التشكيل المتوقع لكلا الفريقين:

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: فان دايك، ماتيب، ألكسندر أرنولد، روبرتسون

الوسط: جونز، فابينيو، هندرسون

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، جوتا

أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: سافيتش، خيمينيز، هيرموسو

الوسط: كوندوجبيا، كوكي، تريبير، كاراسكو

الهجوم: لويس سواريز، أنخيل كوريا، جواو فيليس

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