شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز أكرم توفيق لمواجهة الزمالك بالمسكنات بعد إصابة قصبة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجهز الجهاز الطبي للنادي الأهلي أكرم توفيق مدافع الفريق بالمسكنات استعدااداً لمواجهة الزمالك ببطولة الدوري العام والمقرر اقامتها الجمعة المقبل على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري العام.

ويعد أكرم توفيق واحد من أهم نجوم الأهلي هذا الموسم ونجح في حجز مكانا اساسياً في التشكيلة الحمراء سواء بالدفع به في مركز الظهير الأيمن أو في مركز لاعب الوسط المدافع، ومن ثم يرغب موسيماني المدير الفني للفريق في تجهيزه لمواجهة الزمالك المرتقبة.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة على مستوى قصبة الركبة خلال مواجهة نادي البنك الأهلي السابقة والتى انتهت بفوز أبناء الجزيرة بهدف دون رد، ضمن لقاءات الأسبوع الثانى من بطولة الدورى المصرى الممتاز، ليحقق الفريق الأحمر انتصاره الأول على البنك بعدما تعادل معه فى مباراتى الموسم الماضي، حيث انتهى لقاء الدور الأول بالتعادل السلبى ولقاء الدور الثانى بالتعادل 1/1