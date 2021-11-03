شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد كارتيرون المدير الفني للزمالك لمواجهة القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك أوراق مباراة القمة 123 المقرر لها بعد غدا الجمعة على ملعب إستاد القاهرة بالجولة الثالثة بمسابقة الدورى الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 .

و يرصد الخليج 365 أبرز ملامح ترتيب كارتيرون لهذه المواجهة بالتقرير التالى :

حذر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك لاعبى فريقه من الاعتراض على قرارات حكم مباراة القمة 123 أمام النادى الأهلى، وشدد كارتيرون على اللاعبين عدم الاعتراض على حكم المباراة، حتى لا يحصل أى لاعب على إنذار مجانى قد يتسبب فى أزمة للفريق بأكمله.

وطالب المدير الفنى من اللاعبين تجنب الإنذارات المجانية أو التدخلات العنيفة التى قد تتسبب فى حصول اللاعب على بطاقة صفراء أو حمراء، وأن يكون كل لاعب فى قمة التركيز حتى يعبر بالمباراة لبر الأمان.

منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تعليمات خاصة للثنائي سيف الدين الجزيري وعمر السعيد مهاجما الفريق قبل مواجهة الأهلي ،وطلب كارتيرون من الثنائي ضرورة استغلال الفرص التي تلوح لهم امام مرمي الأهلي، خاصة ان مباريات القمة لا تشهد فرص كثيرة علي المرميين ولابد من استغلال انصاف الفرص في احراز اهداف.

كما طلب كارتيرون من الثنائي بمساندة الفريق دفاعيا من خلال الضغط علي دفاع الأهلي وعدم منحهم فرصة في التقدم هجوميا حتي لا يكون هناك زيادة عددية من لاعبي الأهلي امام مرمي الزمالك طوال المباراة.

كما يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بـ 3 لاعبين في خط الوسط بتشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة القمة ويرغب كارتيرون في الدفع بالثلاثي طارق حامد وأمام عاشور ومحمود عبد العزيز في وسط الملعب لتأمين منطقة الوسط وعدم منح الفرصة للاعبي الأهلي في السيطرة علي منتصف الملعب ، علي ان يتم منح أمام عاشور صلاحيات بأداء دور أوباما في مركز صانع الألعاب.