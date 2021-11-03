شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: مباراة الزمالك والأهلى فى موعدها باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو رابطة الأندية المحترفة أن مباراة الزمالك والأهلى ستقام فى الثامنة مساء الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة للدورى الممتاز، ولا نية لتأجيلها أو تغيير الملعب.

كما أكد مسئولو رابطة الأندية أن قمة الدورى المصرى بين الزمالك والأهلى ستقام بحضور جماهيرى بواقع ألف مشجع لكل نادٍ، ولا نية لمنع التواجد الجماهيرى كما يتردد.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية عامة والكرة المصرية خاصة فى الثامنة مساء الجمعة، نحو استاد القاهرة الدولى لمتابعة مباراة القمة بين قطبى الكرة المصرية، والتى تجمع الأهلى والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

يدخل الأهلى اللقاء بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على الإسماعيلى برباعية نظيفة والبنك الأهلى بهدف نظيف، في المقابل حسم الزمالك أول مباراتين لصالحه أمام إنبى وطلائع الجيش بهدفين نظيفين على كلا الفريقين.

وستكون مواجهة الجمعة نارية بين الفريقين نظرا للمستوى المميز الذى يقدمه القطبان في هذا التوقيت، بالإضافة إلى تواجد العديد من النجوم في قائمتى الفريقين الذين لعبوا أكثر من مواجهة قمة من قبل، باستثناء 7 لاعبين فقط.

سنة أولى قمة

ويمتلك الأهلى 6 لاعبين ستكون أول مباراة قمة لهم أمام الزمالك بقميص الأهلى، على الرغم من مواجهتهم للزمالك من قبل لكن مع أندية أخرى وهم: بيرسى تاو وأحمد عبد القادر وعمار حمدى وكريم فؤاد وحسام حسن، بالإضافة إلى ميكسونى الذى ستكون المباراة الأولى له أمام الزمالك، حيث لم يسبق له مواجهة الأبيض من قبل.

فى المقابل يبقى الإيفوارى رزاق سيسيه هو اللاعب الوحيد في قائمة الزمالك الذى لم يسبق له مواجهة الأهلى بقميص الأبيض، على الرغم من مواجهته بقميصى أسوان والاتحاد ونجاحه فى هز شباكه، إلا أنه من المؤكد غيابه عن مواجهة الجمعة لعدم تعافيه من الإصابة حتى الآن.