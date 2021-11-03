شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وعلاء وطارق حامد أسلحة كارتيرون فى القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى تجهيز أوراق مباراة القمة 123 المحدد لها مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى إطار الجولة الثالثة بالدورى الممتاز.

ويعول كارتيرون فى هذه المباراة آمال عريضة على الثلاثى طارق حامد صمام أمان خط الوسط ومعه الثنائى عمر السعيد وأحمد سيد زيزو فى ظل الطفرة الهجومية، وثبات المستوى الذى يعيشه الثلاثى منذ انطلاق مسابقة الدورى.

ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى ويخوض لاعبو الزمالك مرانا اليوم فى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، على أن يختار كارتيرون قائمة اللاعبين الذين سيدخلون القائمة، حيث ينتظر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق موقف محمود عبد الرازق من الانضمام للمعسكر من عدمه حال تنفيذ قرار رفع الإيقاف عنه والصادر من لجنة التسوية والتحكيم.

ويرغب كارتيرون فى فرض مزيد من التركيز على اللاعبين قبل مباراة الجمعة المقبل، والتى يسعى خلالها الزمالك لحسم النقاط الثلاثة للتقدم بخطوة عن منافسه المباشر الأهلى فى سباق الحفاظ على لقب الدورى.