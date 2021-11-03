شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ ينصف الأهلى على الزمالك بقمة شهر نوفمبر.. ونهائى القرن الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريقا الأهلى والزمالك لخوض مباراة القمة الـ123 والتى تجمعهما مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى، فى قمة من نوع خاص نظريا للندية والإثارة التى تحظى بها لقاءات قطبى الكرة المصرية، ويعتبرها الجمهور بطولة من نوع خاص، والفوز بها مهم لكلا الفريقين.

القمة رقم 123 فى تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك تعد المواجهة رقم 31 فى تاريخ مواجهات القطبين فى شهر نوفمبر، بعدما سبق والتقى الفريقان فى 30 مواجهة سابقة، كانت الأفضلية فيهم من حيث تالئج للفريق الأحمر الذى حقق النصيب الأكبر من الانتصارات بمواجهات الشهر الحالى.

ووفقا لتاريخ مواجهات الأهلى والزمالك فى شهر نوفمبر، فقد التقى الأهلى والزمالك فى 30 قمة بشهر نوفمبر، نجح خلالها الفريق الأحمر فى تحقيق 15 انتصارا، فى المقابل حقق الزمالك 6 انتصارات فقط، فيما انتهت 9 مواجهات أخرى بالتعادل بين القطبين.

جدير بالذكر أن أول قمة جمعت الأهلي والزمالك في شهر نوفمبر كانت بتاريخ 17 نوفمبر 1922 وانتهت بالتعادل السلبي، فيما كانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في شهر نوفمبر بشكل عام، بتاريخ 27 نوفمبر 2020 بنهائي دوري أبطال إفريقيا، في نهائي القرن كما تعرفه الجماهير المصرية، وانتهت المواجهة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وهى المباراة الشهيرة التى سجل فيها محمد مجدى أفشة هدف الفوز المهم والذى تتذكره الجماهير بـ"القاضية ممكن"، وقاد فريقه للتتويج بالنجمة التاسعة فى مشواره القارى.

وعلى مستوى الدورى المصرى، فقد كانت آخر مباراة قمة جمعت بين الفريقين، بتاريخ 4 نوفمبر 2004، وفاز الأهلى بنتيجة 4-2 فى هذه المواجهة، ليبقى التفوق الأكبر للأهلى فى تاريخ لقاءات القمة بشهر نوفمبر.

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدى الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط أيضًا.