شكرا لقرائتكم خبر عن 26 هيئة لها حق التصويت فى انتخابات الملاكمة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن أحقية 26 هيئة فى التصويت فى انتخابات الاتحاد المحدد لها السبت المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات قادمة.

ورفض مركز التسوية والتحكيم مؤخرا الدعوة المقدمة من قبل محمد السيد مرشح الرئاسة لبطلان إجراء الانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات اتحاد الملاكمة يوم 6 نوفمبر، بعد إعادة إجراءات الدعوة مؤخرا.

وقرر مسئولو اتحاد الملاكمة إعادة إجراءات فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد، وتحديد موعد جديد بناءً على ملاحظة وزارة الشباب والرياضة، لتطبيق المادة 7 فى اللائحة المالية الخاصة بالوزارة والتى تنص على إخطار الوزارة من قبل فتح باب الترشح بشهر.

وكان اتحاد الملاكمة قد أغلق باب الترشح مسبقا قبل إعادته ، بعد ترشح قائمتين إحدهما بقيادة محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد الحالى والثانية برئاسة نائبه محمد محمد السيد.

وشهدت الفترة الأخيرة فوز بعض الاتحادات بالتزكية قبل أن تصدر اللجنة الأولمبية بيانا بشأن الانتخابات مؤخرا، وجاء البيان كالتالى: "فى إطار سعى اللجنة الأولمبية المصرية لتحرى الأصوب، والعمل على إزكاء روح المنافسة، وتوسعة دائرة المشاركة فى انتخابات الاتحادات الرياضـــية، فقد خلصت اللجنة الأولمبية المصرية تقــديراً لكل الاعتبارات الــسابـقة وغيــرها إلى إيــقـــاف انعقاد كل الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية؛ سواء التى حُـسمت مقاعد مجلس الإدارة فيها بالــتزكــية، أو التى تجرى بها انتخابات لاختيار مجالس إدارتها، وبالبناء عليه؛ فقد تم إقـــــرار جـدول زمنى لــبــِدء وسريان إجراءات جديدة لانعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية بدءا من يوم السبت الموافق 28/8/2021، حيث تتم الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح لمجالس الإدارات وذلك لمدة ( 7 ) أيــام، على أن تسير بقية الإجراءات قدماً على وفق المواعيد الواردة والمحددة بقانون الرياضة ولوائح النظم الأساسية المعتمدة للاتحادات الرياضية، وبما يتسق مع المواثيق الدولية، مع التأكيد الكامل على صون حق الجمعيات العمومية فى اختيار مجالس إداراتها، وتؤكد اللجنة الأولمبية المصرية حرصها البالغ على التنسيق الدائم مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات الوطنية المعنية، وإزالة اللبس الذى قد يـقع أو يعلق بأى من الإجراءات تحـرياً لترسيخ وتوكيد الثقة فى انعقاد الجمعيات العمومية، للوصول لأفضل العناصر التى تشارك فى إدارة شئون الرياضة".