قبل مواجهة الأهلي.. الزمالك يعلن تطورات أزمة إيقاف شيكابالا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

كشف حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، عن تواصل إدارة القلعة البيضاء، مع اتحاد الكرة المصري لمعرفة وضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" من المشاركة أمام الأهلي في الدوري.



وقال المندوه خلال تصريحات عبر برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر": "اليوم تواصلنا مع اتحاد الكرة لكي نرى موقف شيكابالا من المشاركة، وحتى هذه اللحظة لا يوجد رد نهائي بالنسبة لهذا الموقف".

وأضاف: "الاثنين كانت الجلسة في مجلس النواب بلجنة الشباب والرياضة للحديث في موضوع شيكابالا وتنفيذ قرار لجنة التسوية والتحكيم".

وأكمل: "توجد مادة في اللائحة بشأن قرارات لجنة التسوية والتحكيم، ملزمة لاتحاد الكرة، بما يتفق مع المواثيق الدولية، وطالبنا بتنفيذها، وسألنا ما هي أسباب عدم تنفيذها؟".

وأتم: "حديث وزير الشباب والرياضة أنه يجب تنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم، ونفس الأمر أكد عليه هشام حطب".

ويلتقي الزمالك بالأهلي الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة.

يذكر أن لجنة التظلمات قلصت عقوبة شيكابالا إلى الإيقاف 8 مباريات، تتبقى منها 6 لقاءات، بعدما غاب عن مواجهتي الجولتين الأولى والثانية بالدوري، ضد إنبي وطلائع الجيش. وقرر اتحاد الكرة معاقبة شيكابالا بسبب أزمة مراسم تتويج الأبيض بدوري الموسم الماضي. وطعن شيكابالا على قرار التظلمات بعد تقليص العقوبة إلى 8 مباريات، وذلك أمام مركز التسوية والتحكيم الذي أوصى بإلغاء عقوبة إيقاف اللاعب.