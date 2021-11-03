شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد أدوار كأس مصر لسيدات اليد لموسم 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم مواعيد أدوار كأس مصر للسيدات للموسم المحلى 2021/2022.

يقام دور ال 16 يوم 16 نوفمبر الجارى بلقاءات بين كلا من ، 6 أكتوبر مع المعادى و سبورتنج مع الزهور والشمس مع أكاديمية تشامبيون واتحاد الشرطة مع الطيران و الجزيرة مع سموحة و نقادة قنا مع هليوبوليس .

بينا تأهل الأهلى و الزمالك مباشرة إلى دور ربع النهائى المحدد له 21 ديسمبر القادم .

فيما يقام دور قبل النهائى يوم 22 مارس القادم و النهائى فى اليوم التالى .

كما أسفرت قرعة كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2021/2022 عن تأهل أندية الأهلى و الزمالك وسموحة و الجزيرة والأوليمبى والبنك الأهلى وهليوبوليس والزهور وأصحاب الجياد إلى دور ال 16 مباشرة .

بينما يشهد دورالـ 32 مواجهات بين كلا من الشمس مع بنها و سبورتنج مع العبور والمعادى مع مركز شباب العمال والطيران مع أكاديمية تايجرز وطلائع الجيش مع إتحاد الشرطة وأكاديمية تشامبيون مع طما .