شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يبلغ موسيمانى بجاهزية الشناوى الطبية لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ أحمد أبو عبلة طبيب النادى الأهلى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، بجاهزية محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأساسى لمواجهة الزمالك بعد تعافيه بشكل كامل من تمزق العضلة الخلفية، الذى تعرض له مؤخراً وأبعده عن مباريات الفريق الأحمر، ويواجه الأهلى الزمالك يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام.

من جانبه أكد محمد الشناوى للجهاز الفنى جاهزيته للمشاركة أمام الزمالك ومن ثم التواجد فى معسكر منتخبنا الوطنى القادم وذلك بعد وضع كيروش المدير الفنى للفراعنة شرطا لانضمامه بضرورة مشاركة محمد الشناوى فى مباراة على الأقل قبل توقف الدورى وانطلاق معسكر الفراعنة، والذى يأتى استعدادا لمواجهة أنجولا والجابون بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وإجمالا لعب الشناوى مع الأهلى 172 مباراة بواقع 15322 دقيقة لعب، تلقت شباكه 96 هدفاً وخرج بشباك نظيفة فى 102 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر بخمسة القاب للدورى الممتاز وبطولتين لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى ولقبين لدورى الأبطال الأفريقى ولقب للسوبر الأفريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.