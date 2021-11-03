شكرا لقرائتكم خبر عن 16 هيئة لها حق التصويت فى انتخابات الهوكى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب زين العابدين المدير التنفيذى لاتحاد الهوكى عن أحقية 16 هيئة فى التصويت فى انتخابات الإتحاد المحدد لها ظهر غدا الخميس لاختيار مجلس إدارة جديد .

وترشح على مقعد الرئيس كل من شريف كمال الرئيس الحالى ويحيى دعبس، أما على مقعد العضوية ترشح كل من رامى بدر وعصام كشك وطارق محمد وهشام محمد ومحمود مصطفى وأحمد عصمت وتامر محمد وأيمن الباسطى وحسين عبد الغفار ومحمد السيد.

وتسابق الثنائى كمال ودعبس مسبقا فى أكتوبر 2019، عندما كان مقعد الرئيس شاغرا فى ظل تقديم هانى حمودة الرئيس السابق استقالته.

ونجح شريف كمال نائب رئيس الاتحاد السابق فى عهد حمودة وقتها فى الفوز بمنصب رئاسة الاتحاد بالحصول على 11 صوتًا من أصل 17 ممن لهم حق الحضور والتصويت فى العمومية مقابل 6 أصوات لمنافسة يحيى دعبس.