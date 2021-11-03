شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحذر لاعبى الزمالك من الاعتراض على الحكم فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك لاعبى فريقه من الاعتراض على قرارات حكم مباراة القمة 123 أمام النادى الأهلى، والتى ستجمعهما مساء الجمعة المقبل.

وشدد كارتيرون على اللاعبين عدم الاعتراض على حكم المباراة، حتى لا يحصل أى لاعب على إنذار مجانى قد يتسبب فى أزمة للفريق بأكمله.

وطالب المدير الفنى من اللاعبين تجنب الإنذارات المجانية أو التدخلات العنيفة التى قد تتسبب فى حصول اللاعب على بطاقة صفراء أو حمراء، وأن يكون كل لاعب فى قمة التركيز حتى يعبر بالمباراة لبر الأمان.

وخضع لاعبو الزمالك لمجموعة من التدريبات الفنية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وذلك على هامش مران الأبيض الجماعي مساء الثلاثاء.

وشهدت الفقرة تركيز كارتيرون على اللعب بشكل سريع ثم التحرك بدون كرة، حيث منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية خلال الفقرة في أكثر من مناسبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، يذكر أن الزمالك حقق الفوز على إنبي وطلائع الجيش بهدفين دون رد في الجولتين الماضيتين من الدوري.