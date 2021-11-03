شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يفاضل بين طريقتين لاعتماد إحداهما فى القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بين طريقتى لعب للفريق الأحمر فى مباراة القمة ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل، سواء اللعب بطريقته الحديثة 3 / 4 / 3، وهى نفس الطريقة التى لعب بها مباراتى فريقه ضد الإسماعيلى والبنك الأهلى بأول جولتين من عمر مسابقة الدورى أو اللعب بالطريقة التقليدية 4 / 2 / 3 / 1.

وتعتمد طريقة لعب موسيمانى الحالية على الدفع بثلاثى فى خط الدفاع وهم بدر بانون وحمدى فتحى وأيمن أشرف ورباعى فى وسط الملعب وهم عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وعلى معلول وثلاثى فى خط الهجوم وهم أفشة وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى أو محمد شريف.

بينما تعتمد طريقة اللعب التقليدية على اللعب برباعى فى الدفاع وهم أكرم وبانون وأيمن ومعلولو وثنائى فى الوسط الدفاعى والأقرب السولية وديانج وأمامهم ثلاثة لاعبين الأقرب أفشة وتاو وميكيسونى ثم مهاجم وحيد وغالبا سيكون محمد شريف.

ويعكف موسيمانى على دراسة عناصر القوة والضعف فى صفوف الزمالك من أجل استغلالها جيدا في وضع خطة مباراة القمة 123، والتى سيعتمد عليها فى موقعة الجمعة المقبل، حتى يتسنى لفريقه إيقاف خطورة لاعبي الفريق الأبيض وتحقيق الهدف الأساسي في الخروج من المباراة بالثلاث نقاط.

ويدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا بدءا من اليوم الأربعاء لمدة 48 ساعة حتى موعد لقاء القمة، في ظل رغبته في تجهيز لاعبيه بشكل خاص لمباراة القمة باعتبارها بطولة خاصة، ولأن الفوز فيها سيكون دفاع كبير لفريقه في استكمال مشوار المنافسة على استعادة درع الدوري الغائب في الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف نظيف على فريق البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين.