شكرا لقرائتكم خبر عن عرض إماراتى لطاهر محمد تمهيداً للرحيل عن الأهلى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى طاهر محمد طاهر مهاجم الأهلى عرضاً من إحدى شركات التسويق، التى أحضرت عرضاً من أحد الأندية الإماراتية تمهيداً لرحيل اللاعب عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوى المقبل، وطلب طاهر من الجهاز الفنى لناديه بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى تحديد موقفه، سواء بوجود حاجة لخدماته أم لا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد استبعاده من المباريات الأخيرة.

ويرفض طاهر فكرة الرحيل على سبيل الإعارة لأى من الأندية المصرية رغم تلقيه أكثر من عرض أبرزهم من سموحة والاتحاد السكندرى، وطالب طاهر وكيل أعماله بالبحث عن عرض خارجى بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى للأهلى فى ظل الاعتماد على الثنائى الأجنبى الجديد الجنوب أفريقى بيرسى تاو والموزمبيقى لويس ميكيسونى ويأتى من خلفهم حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا، لتصبح فرصة طاهر فى العودة لحسابات الجهاز الفنى صعبة.

ويرى الجهاز الفنى للأهلى أن طاهر حصل على العديد من الفرص ولعب الكثير من المباريات بشكل أساسى منذ انتقاله للفريق الأحمر من صفوف المقاولون العرب، لكنه لم يحسن استغلالها.

فى سياق منفصل طلب بيتسو موسيمانى من محللى الأداء فى الفريق ملخص لمباراتى الزمالك فى بطولتى الدورى اللتين خاضهما هذا الموسم أمام طلائع الجيش وإنبى بجانب مباراتى الأبيض أمام توسكر الكينى فى دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وتجهيز ملخص للمباريات الأربعة التى خاضها الأبيض هذا الموسم محلياً وأفريقياً، ويتطلع المدير الفنى للأهلى لاستكشاف الزمالك جيداً ومعرفة نقاط القوة والضعف قبل مباراة القمة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.