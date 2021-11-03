اخبار الرياضه

قصة صور.. معلول والمثلوثي صراع بنكهة تونسية فى القمة 123

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. معلول والمثلوثي صراع بنكهة تونسية فى القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 48 ساعة فقط تفصلنا عن اللقاء المثير الذي يجمع قطبي الكرة المصرية الزمالك و الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، والذي يستضيفه استاد القاهرة الدولي مساء الجمعة المقبلة، في صراع هو الأشرس بالمسابقة المحلية.

وتعتبر الجبهة اليسرى واليمنى من أهم مفاتيح اللعب التي يعتمد عليها القطبان في السيطرة على مجريات اللقاء خاصة وأن كل فريق يمتلك لاعبين مميزين يتمتعون بالخبرات الكافية في كلتا الجبهتين، ففي الأهلي يسيطر علي معلول على المركز الأساسي، بينما يفرض حمزة المثلوثي نفسه على الحبهة اليمنى في الزمالك.

وبشكل عام، شارك علي معلول مع الأهلي في 172 مباراة منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء قادما من الصفاقسي التونسي في فترة الانتقالات الصيفية عام 2016، حيث سجل الدولي التونسي 30 هدفا بقميص الأهلي وصنع 50 هدفا أخرى، وأصبح من أهم الأوراق الرابحة للأحمر على المستطيل الأخضر.

أما حمزة المثلوثي، فشارك مع الزمالك في 29 مباراة صنع خلالهم 3 أهداف، ومن المقرر أن يواجه المثلوثي علي معلول في صراع خاص بنكهة تونسية في تلك الجهة من الملعب.

 

70cf402af7.jpg

be1620ec7b.jpg

c4e20a56d9.jpg

102e165701.jpg

5e707086ea.jpg

a6e673deff.jpg

9dcbf20dc8.jpg

2dd72031f6.jpg

86c16b5fc0.jpg

23cb5456e4.jpg

467eb4b770.jpg

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا