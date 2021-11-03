شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. معلول والمثلوثي صراع بنكهة تونسية فى القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 48 ساعة فقط تفصلنا عن اللقاء المثير الذي يجمع قطبي الكرة المصرية الزمالك و الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، والذي يستضيفه استاد القاهرة الدولي مساء الجمعة المقبلة، في صراع هو الأشرس بالمسابقة المحلية.

وتعتبر الجبهة اليسرى واليمنى من أهم مفاتيح اللعب التي يعتمد عليها القطبان في السيطرة على مجريات اللقاء خاصة وأن كل فريق يمتلك لاعبين مميزين يتمتعون بالخبرات الكافية في كلتا الجبهتين، ففي الأهلي يسيطر علي معلول على المركز الأساسي، بينما يفرض حمزة المثلوثي نفسه على الحبهة اليمنى في الزمالك.

وبشكل عام، شارك علي معلول مع الأهلي في 172 مباراة منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء قادما من الصفاقسي التونسي في فترة الانتقالات الصيفية عام 2016، حيث سجل الدولي التونسي 30 هدفا بقميص الأهلي وصنع 50 هدفا أخرى، وأصبح من أهم الأوراق الرابحة للأحمر على المستطيل الأخضر.

أما حمزة المثلوثي، فشارك مع الزمالك في 29 مباراة صنع خلالهم 3 أهداف، ومن المقرر أن يواجه المثلوثي علي معلول في صراع خاص بنكهة تونسية في تلك الجهة من الملعب.