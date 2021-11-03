شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يفرض "الحظر الشامل" فى الأهلي قبل قمة 5 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ، "الحظر الشامل" على لاعبي الفريق بإبعادهم عن وسائل الإعلام قبل مباراة الزمالك في قمة الكرة المصرية المقرر لها بعد غد ، الجمعة، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري.

وطالب الجميع في الفريق بالتركيز في مباراة الزمالك فقط ، وتحدث معهم عن ضرورة الإبتعاد عن أية مؤثرات خارجية حتى لا يتشتت تركيزهم في لقاء القمة المرتقب خاصة وأن كفة الفريقين متساوية ولابد من الأجتهاد والتركيز من أجل خطف الثلاثة نقاط قبل توقف الدوري بسبب إرتباطات المنتخب الوطني.

على صعيد متصل ، اقترب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق من دخول قائمة مباراة القمة بعدما بات جاهزاً بنسبة شبه نهائية للمباراة عقب تعافيه من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً مع منتخب مصر في مباراة ليبيا قبل أسابيع بتصفيات مونديل 2022 بقطر بمزق في العضلة الضامة ، وخاض محمد الشناوي تدريبات تأهيلية وبرنامج علاجي الفترة الماضية قبل أن ينتظم في مران الأهلي الجماعي منذ فترة ليبدأ تجهيزه للمشاركة في مباراة القمة .

من ناحية أخرى، طلب بيتسو موسيماني من محللي الأداء في الفريق ملخص لمباراتي الزمالك في بطولتي الدوري اللتين خاضهما هذا الموسم أمام طلائع الجيش وإنبي بجانب مباراتي الأبيض أمام توسكر الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وطلب موسيماني من محللي الأداء في الفريق تجهيز ملخص للزمالك في المباريات الأربعة التى خاضها الأبيض هذا الموسم محلياً وأفريقياً ، ويتطلع المدير الفني للأهلي لإستكشاف الزمالك جيداً ومعرفة نقاط القوة والضعف قبل مباراة القمة.

ويحرص موسيماني على التحدث مع لاعبيه بشكل مكثف قبل مباراة القمة من أجل الإستقرار على بعض التعليمات والأمور الفنية الخاصة بأداء ودور كل لاعب في اللقاء.

وعقد المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، خلال الساعات الماضية، من أجل الترتيب لمعسكر الفريق المُغلق الذي سيقام بدءاً من اليوم ، وناقش موسيماني مع عبد الحفيظ ترتيبات هذا المعسكر وموعد التدريبات والمحاضرات خلاله، وغيرها من الأمور المتعلقة بالمعسكر الذي يستعد من خلاله الأهلي لمباراة الزمالك.