ستاد القاهرة: هناك محاولات لاستضافة مباراة مصر والجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أكد علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة، أن هناك محاولات لاستضافة مباراة منتخب مصر ضد الجابون بالجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وخلال تصريحات لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال درويش: "نسعى لاستضافة مباراة مصر ضد الجابون (16 نوفمبر الجاري)".

وأضاف: "علمت أن هناك محاولات لإقامتها على ملعب ستاد القاهرة، لكن لم يتم التأكيد".

ويتصدر المنتخب الوطني جدول المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، يليه ليببا 6 نقاط، ثم الجابون 4 نقاط وأنجولا 3 نقاط.

وعن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، قال درويش: "ليس لدينا أي مشاكل في استقبال المباراة، الملعب جاهز، المدرجات، المقصورة وكاميرات المراقبة".

وأتم: "سيتم عقد جلسة مع تذكرتي خلال الساعات المقبلة من أجل الاستقرار على كيفية تواجد الجماهير في المدرجات".

جدير بالذكر أن الزمالك سيستضيف مباراة القمة ضد الأهلي والمقرر لها يوم 5 نوفمبر (الجمعة المقبل) ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.