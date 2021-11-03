صلاح أساسيًا.. تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع ضد أتلتيكو مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة أتلتيكو مدريد في لقاء قمة الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول تفوق في الجولة الماضية على عملاق العاصمة الإسبانية بالفوز عليه بنتيجة (3-2)، في لقاء شهد تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدفين.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن يورجن كلوب سيقوم بعدة تغييرات في التشكيل خاصة في وسط الملعب بعد عودة الثنائي المصاب تياجو ألكانتارا وفابينيو.

تغيير ثالث سيقوم به كلوب وتحديدًا في الخط الأمامي من خلال مشاركة ديوجو جوتا ليكون على حساب روبرتو فيرمينو.

ومن المتوقع أن يلعب ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون.

خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

ويحتل ليفربول قمة المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، في المقابل يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد أربع نقاط متساويًا مع بورتو البرتغالي، في المقابل يأتي ميلان في الترتيب الأخير بدون نقاط.