الرابطة ترد.. هل يتم تغيير ملعب القمة بين الزمالك والأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية، أن ملعب مباراة القمة بين الزمالك والأهلي لم يتغير حتى الآن، مؤكدًا أن عدد حضور الجماهير 1000 مشجع لكل نادي.

وأضاف سويلم في تصريحات عبر شاشة إذاعة "أون سبورت"، اليوم الأربعاء :"لا يوجد تغيير حتى الآن في ملعب مباراة القمة، المباراة حتى الآن في استاد القاهرة".

وتابع :"بالنسبة لعدد الجماهير فمن المقرر أن يحضر 1000 مشجع لكل نادي، الرابطة الآن لديها (طمع) في زيادة أعداد الجماهير عقب التوقف الدولي المقبل".

سويلم تحدث أيضًا عن حكام مباراة القمة المقبلة، كاشفًا :"الزمالك والأهلي لم يطلبا تواجد تحكيم أجنبي، لذلك مَن سيدير القمة تحكيم مصري".

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، على ملعب "استاد القاهرة" مساء الجمعة المقبل، في إطار الأسبوع الثالث من مسابقة دوري we المصري.

وانتقل ثروت سويلم للحديث عن أزمة اتحاد الكرة الحالية مع مجلس النواب، قائلاً :"لم أحضر الجلسة الأولى أو الثانية، لأنني لا أستطيع أن أهاجم اتحاد الكرة بعد العمل معهم سبع سنوات وحتى استقالتي، عدم حضوري جاء احترامًا للطرفين".

وأكمل :"للأسف اتحاد الكرة أصبح ذو سمعة سيئة بداية من اللجنة الخماسية، الانتقادات ضد اتحاد الكرة ليس من اليوم".

وأنهى سويلم تصريحاته بشأن انتخابات اتحاد الكرة :"أعتقد أن الانتخابات ستجرى قبل نهاية العام الحالي".