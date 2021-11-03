محسن طنطاوي: صالح سليم هرم رابع في مصر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قال محسن طنطاوي المرشح على رئاسة مجلس إدارة نادي الصيد، إن صالح سليم الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، يعتبر الهرم الرابع في مصر.

وأضاف طنطاوي في تصريحات له خلال ندوة أقامها "الخليج 365"، :"كنت أعيش في نفس المنزل الذي كان يسكن فيه صالح سليم، وتربيت مع أولاده".

وكشف :"دخولي كرة القدم جاء بالصدفة، صالح سليم طلب منّي مساعدة النادي الأهلي، وقتها النادي تعاقد مع مدير فني ألماني وأنا كنت خريج مدارس ألماني".

وتابع :"الهدف من الاستعانة بي هو تواصل المدرب واللاعبين، وتعلمت الحق والمبادئ والاحترام من صالح سليم فهو لا يأتي على كرامته أبدًا".

وواصل :"صالح سليم يعتبر الهرم الرابع في مصر، اتعلمت المنظومة الرياضية بعد دخولي للنادي الأهلي".

وأنهى :"يكفي أنني اتعرفت عن طريق الأهلي، واكتسبت خبرات كثيرة بسبب تواجدي في النادي الأهلي".