شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوري أبطال أوروبا.. ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للحفاظ على صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه لايبزيج الألماني في الجولة الرابعة.



ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل لايبزيج المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

يحل باريس سان جيرمان ضيفا على لايبزيج، مساء الأربعاء، على ملعب ريد بول أرينا، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتتولى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" نقل بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستقوم الشبكة بنقل مباراة لايبزيج وباريس سان جيرمان عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

ومن المُقرر أن يتولى عامر الخوذيري التعليق على المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

جدول ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان - 7 نقاط

مانشستر سيتي - 6 نقاط

كلوب بروج - 4 نقاط

لايبزيج - بلا نقاط

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

سيباستيان هالير - أياكس أمستردام - 6 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ - 5 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - 5 أهداف

كريستوفر نكونكو - ريد بول لايبزيج - 4 أهداف

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان - 3 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 3 أهداف

ليروى ساني - بايرن ميونخ - 3 أهداف

رياض محرز - مانشستر سيتي - 3 أهداف

هانز فاناكين - كلوب بروج - 3 أهداف

كريم أديمي - ريد بول سالزبورج - 3 أهداف

أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد - 3 أهداف