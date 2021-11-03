شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة إنتر ميلان وشيريف في دوري أبطال أوروبا.. ما هو؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يخرج فريق إنتر ميلان الإيطالي لمواجهة مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي في الجولة 4 من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.



إنتر ميلان يريد من جانبه مواصلة انتصاراته في المجموعة الرابعة بعد الفوز على نظيره المولدوفي في إيطاليا في الجولة الماضية 3-1، بينما يريد شيريف تحقيق انتصاره الثالث ومواصلة تصدر المجموعة.

وتُقام مباراة شيريف تيراسبول وإنتر ميلان، في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء الموافق 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وتنطلق المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، 10 مساء بتوقيت القاهرة.

تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

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وستقوم الشبكة بنقل مباراة شيريف تيراسبول وإنتر ميلان عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

من المُقرر أن يتولى المعلق السوداني سوار الذهب التعليق على مباراة دينامو كييف وبرشلونة عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

إنتر ميلان وشيريف في دوري أبطال أوروبا

ترتيب مجموعة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد - 6 نقاط

شيريف تيراسبول - 6 نقاط

إنتر ميلان - 4 نقاط

شاختار دونستيك - نقطة

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

سباستيان هالير - أياكس أمستردام - 6 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ - 5 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - 5 أهداف

كريستوفر نكونكو - ريد بول لايبزيج - 4 أهداف

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان - 3 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 3 أهداف

ليروى ساني - بايرن ميونخ - 3 أهداف

رياض محرز - مانشستر سيتي - 3 أهداف

هانز فاناكين - كلوب بروج - 3 أهداف

كريم أديمي - ريد بول سالزبورج - 3 أهداف

أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد - 3 أهداف