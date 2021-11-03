شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد مباراة الترجي واتحاد بن قردان في الدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يحل الترجي ضيفا على اتحاد بن قردان، لحساب الجولة الرابعة في المجموعة "أ" للموسم الجديد من الدوري التونسي 2021-2022.



وانطلقت منافسات الدوري التونسي يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويحتل اتحاد تطاوين صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، في حين يتصدر الاتحاد المنستيري المجموعة الثانية بـ9 نقاط.

ويملك الترجي في رصيده 6 نقاط من مباراتين لعبهما يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التونسي (المجموعة أ)، بينما يتواجد اتحاد بن قردان في المركز السادس برصيد نقطة واحدة من مباراتين.

تقام مباراة اتحاد بن قردان والترجي، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت تونس، الثالثة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي، وذلك يوم الأربعاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وتدور المباراة بدون حضور جماهير الناديين، في ظل الاحترازات الصحية التي ما زالت مطبقة بسبب أزمة كورونا.

سيتم بث مباراة اتحاد بن قردان والترجي في الدوري التونسي على القناة الوطنية الأولى في حالة إنهاء أزمة حقوق البث بين التلفزيون التونسي والاتحاد التونسي لكرة القدم.

وحُرمت الجماهير من مشاهدة مباريات الجولات الثلاث الأولى من منافسات الدوري التونسي بسبب تجدد أزمة حقوق البث بين اتحاد الكرة والتلفزيون المحلي.

ويدير المباراة تحكيميا أمير لوصيف، ويعاونه خليل الحساني ومحمد باكير، والحكم الرابع محمد علي قروية.

الترجي التونسي

جدول ترتيب الدوري التونسي موسم 2021-2022

المجموعة "أ"

اتحاد تطاوين: 6 نقاط

الترجي: 3 نقاط

أمل حمام سوسة: نقطة واحدة

النادي البنزرتي: نقطة واحدة

اتحاد بن قردان: نقطة واحدة

نجم المتلوي: نقطة واحدة

المجموعة "ب"

الاتحاد المنستيري: 6 نقاط

الأوليمبي الباجي: 6 نقاط

النجم الساحلي: 3 نقاط

النادي الإفريقي: نقطة واحدة

مستقبل رجيش: نقطة واحدة

هلال الشابة: نقطة واحدة

الترجي الجرجيسي: نقطة واحدة

جدول ترتيب هدافي الدوري التونسي

شهاب الجبالي - الأوليمبي الباجي - هدفان

يوسف العبدلي - الاتحاد المنستيري - هدف وحيد

خليل ساسي - النادي البنزرتي - هدف وحيد

فوسيني كوليبالي - الترجي التونسي - هدف وحيد

ياسين الشيخاوي - النجم الساحلي - هدف وحيد

فراس شواط -النادي الصفاقسي - هدف وحيد

آدم الطاوس - النادي الإفريقي - هدف وحيد