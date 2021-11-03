شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ ينحاز لبيراميدز في مواجهاته أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يقف التاريخ في صف العميد حسام حسن ولاعبى الاتحاد السكندري في تاريخ لقاءات الفريق ضد بيراميدز قبل المواجهة المثيرة التي تجمع الفريقين مساء غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز هذا الموسم.

تاريخيا، التقى الفريقان فى 10 مباريات قبل صدام الغد، انتهت ثلاثة منها بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، وفاز زعيم الثغر فى ثلاثة مباريات وفاز بيراميدز في أربعة مباريات.

إجمالا سجل بيراميدز 17 هدفاً فى شباك زعيم الثغر مقابل 15 هدفا سجلها الاتحاد فى شباك الفريق السماوي، واختفت نتيجة التعادل السلبى بين الفريقين طوال اللقاءات الماضية.

بيراميدز يتصدر الدورى مع ألأهلى والزمالك بعد أول مباراتين، بينما اكتفى الاتحاد بفوز وتعادل في الجولتين الأولى والثانية.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مثيرا على ضيفه فيوتشر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت، على استاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الاتحاد في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء عن طريق مهاجمه الأفريقي مابولولو، فيما تعادل أحمد رفعت من كرة ثابتة لفيوتشر في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، وارتفعت وتيرة الإثارة في الشوط الثاني، بعدما سجل أحمد رفعت الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 47، لينتفض بعدها الاتحاد، حيث نجح مدافعه الجامايكي داميون لوي في تسجيل الهدف الثاني لزعيم الثغر مدركا التعادل في الدقيقة 51، وعاد بعدها مابولولو ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث للاتحاد من ضربة جزاء في الدقيقة 65.