شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام الإسماعيلى فى عهد الكومى قبل بداية الولاية الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المهندس يحيى الكومى تولى رئاسة النادى الإسماعيلى للولاية الثالثة ، بعدما نال ثقة الجمعية العمومية، واستعرض الموقع الرسمى للإسماعيلي تاريخ مشاركات الفريق تحت المهندس يحيى الكومى.

شارك الإسماعيلى فى 5 بطولات خلال 624 يومًا.

لعب 75 مباراة، فاز 43 تعادل 22 خسر 10، له 134 هدفًا عليه 67 هدفًا، كلين شيت 30 لقاء.

فى الدورى العام لعب 48 مباراة، فاز 29 تعادل 13 خسر 6، له 96 هدفًا عليه 45 هدفًا، كلين شيت 19 لقاء، جمع 100 نقطة.

فى كأس مصر لعب 10 مباريات، فاز 6 تعادل 2 خسر 2، له 13 هدفًا عليه 9 أهداف، كلين شيت 4 لقاءات.

أما السوبر المصرى فلعب مباراة، تعادل 1، له هدف عليه هدف، لكنه خسر بركلات الترجيح.

فى كأس الكونفدرالية لعب 12 مباريات، فاز 6 تعادل 4 خسر 2، له 18 هدفًا عليه 10 أهداف، كلين شيت 4 لقاءات.

وفى البطولة العربية لعب 4 مباريات، فاز 2 تعادل 2، له 6 أهداف عليه هدفين، كلين شيت 3 لقاءات.

يوم 31 يوليو 2011 بدأ اللواء أحمد حسين محافظ الإسماعيلية تجهيز مذكرة لعرضها على المجلس القومى للرياضة "وزارة الشباب والرياضة الحالى"، لتعيين مجلس مؤقت برئاسة المهندس يحيى الكومى خلفًا للمهندس نصر أبو الحسن.

* يوم 8 أغسطس 2011 أصدر قرار بتعيينه رئيسًا للإسماعيلى وكانت أولى قراراته تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للفريق والتجديد لحسنى عبد ربه لمدة 3 مواسم.

* يوم 21 أغسطس 2011 رفض المجلس القومى للرياضة طلبه بدفع للنادى مبلغ 5 ملايين جنيه كـ"قرض حسن"، على أن يسترده فيما بعد، لمخالفة اللوائح الإدارية.

* يوم 3 سبتمبر 2011 قدم استقالته ورحل عن الاستمرار لرئاسة النادى.