شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يستقر على استمرار أمير مدحت فى تشكيل البنك الأهلى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى على أستمرار مشاركة أمير مدحت في التشكيل الأساسى للفريق في مباراة الإسماعيلى القادمة ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وظهر أمير مدحت بشكل جيد خلال المشاركة في مباراة فريقة أمام الاهلى وتمكن من إيقاف خطورة المهاجم الجنوب أفريقيى بيرسى تاو حيث جاءت مشاركة اللاعب بسبب إصابة زميلة محمد " دبش " بكسر في فك الوجه ويغيب لمدة 15 يوم .

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيرة الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث تقام المباراة على ملعب بتروسبورت يوم الخميس القادم .

ويسعى خالد جلال من حصد الثلاث نقاط و الوصول الى النقطة السادسة بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث تمكن من الفوز على طلائع الجيش في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة والخسارة من الأهلى في الجولة الثانية بهدف مقابل لاشئ.